Büyükşehir yeni bir rekora hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 29 Nisan Pazar günü geniş katılımlı bir şölenin yapılacağı Keykubat bölgesinde incelemelerde bulundu. Türkiye’nin en büyük yaşam parklarından birisi haline gelecek olan Keykubat’taki ağaçlandırma çalışmalarından bahseden Başkan Mustafa Çelik, 29 Nisan Pazar günü yapılacak şölene tüm Kayserilileri davet etti.

Ağaç dikme şöleniyle fidanların haricinde 10 binden fazla boylu ağacı Keykubat’a dikeceklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, aynı anda dikimin başlayacağını ve bir anda Keykubat’ın yeşile bürüneceğini belirtti. Başkan Mustafa Çelik, ağaç dikme şöleninde çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerin yapılacağını da kaydetti.



Şehir Hastanesi karşısındaki binalar yükseliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Keykubat Tepesi’nde yaptığı incelemelerin ardından Şehir Hastanesi karşısındaki Büyükşehir Belediyesi’nin şantiye alanına geçerek yapılmakta olan iş yerlerinin son durumunu yerinde gördü. İnşaat alanını gezen Başkan Çelik, hızla yükselen inşaatlarla ilgili bilgiler aldı.