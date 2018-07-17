Büyükşehir yüzyılın ihanetini vatandaşlar bir hafta boyunca anlatacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’ndan bindiği 15 Temmuz temalı raylı sistem aracı ile bir süre yolculuk etti. Başkan Çelik, araçların bir hafta süresince seferde olacağını belirterek, “15 Temmuz temalı raylı sistem aracımızın içinde yüzyılın ihanetine karşı kazandığımız yüzyılın zaferini Kayseri’deki ilk saatlerinden itibaren hatırlatan fotoğraflar ve görüntüler yer alıyor” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yolculuk eden vatandaşlarla da selamlaştı ve 15 Temmuz temalı raylı sistem aracıyla ilgili görüşlerini aldı.

