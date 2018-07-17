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Büyükşehir yüzyılın ihanetini vatandaşlar bir hafta boyunca anlatacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. de toplu taşım araçlarıyla katıldı. 15 Temmuz’a özel hazırlanan raylı sistem aracı ve iki ayrı otobüste 15 Temmuz gecesi yaşananlar fotoğraflar ve görüntülerle anlatılıyor. 15 Temmuz temalı raylı sistem aracına vatandaşlarla birlikte binen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu araçların bir hafta boyunca trafikte olacağını belirtti. 

Büyükşehir yüzyılın ihanetini vatandaşlar bir hafta boyunca anlatacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı’ndan bindiği 15 Temmuz temalı raylı sistem aracı ile bir süre yolculuk etti. Başkan Çelik, araçların bir hafta süresince seferde olacağını belirterek, “15 Temmuz temalı raylı sistem aracımızın içinde yüzyılın ihanetine karşı kazandığımız yüzyılın zaferini Kayseri’deki ilk saatlerinden itibaren hatırlatan fotoğraflar ve görüntüler yer alıyor” dedi. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yolculuk eden vatandaşlarla da selamlaştı ve 15 Temmuz temalı raylı sistem aracıyla ilgili görüşlerini aldı.
 

İHA

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