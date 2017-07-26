Büyükşehir zabıta ekipleri el ilanlarını topladı

Şehirde belirlenen reklam alanları dışına yasak olmasına rağmen asılan el ilanları ile ilgili işlem yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, temizlik personeli ile birlikte şehri karış karış gezerek el ilanlarını topladı.

Duvarlara, direklere, otobüs duraklarına, elektrik panolarının üzerine ve hatta kaldırımlara yapıştırılan el ilanlarının ciddi bir çevre kirliliğine sebep olduğu gözlendi. Bu kirliliği ortadan kaldırmak için özellikle şehir merkezinde kontroller yapılarak el ilanları tek tek söküldü. Ayrıca, bu ilanları asanlara karşı Zabıta ekipleri tarafından işlem yapılacak.

İHA