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Büyükşehir zabıta ekipleri el ilanlarını topladı

Büyükşehir Belediyesi zabıtası, astıkları el ilanlarıyla çevre kirliliğine neden olan kişilere karşı denetim başlattı. Şehir merkezi karış karış gezilerek rastgele asılan el ilanları kaldırıldı.

Büyükşehir zabıta ekipleri el ilanlarını topladı
Şehirde belirlenen reklam alanları dışına yasak olmasına rağmen asılan el ilanları ile ilgili işlem yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, temizlik personeli ile birlikte şehri karış karış gezerek el ilanlarını topladı.
Duvarlara, direklere, otobüs duraklarına, elektrik panolarının üzerine ve hatta kaldırımlara yapıştırılan el ilanlarının ciddi bir çevre kirliliğine sebep olduğu gözlendi. Bu kirliliği ortadan kaldırmak için özellikle şehir merkezinde kontroller yapılarak el ilanları tek tek söküldü. Ayrıca, bu ilanları asanlara karşı Zabıta ekipleri tarafından işlem yapılacak.

İHA

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