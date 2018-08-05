Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı tarafından oluşturulan dilencilikle mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu yılın ilk 7 ayında halkın duygularını sömürerek dilencilik yapan 732 kişi hakkında işlem yapıldı.

Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle yaz aylarında il dışından gelen dilencilerin artış göstermesi nedeniyle şehir merkezinde, ana arterlerde, kavşaklarda ve cami önlerinde dilencilikle mücadele ekipleri oluşturdu. 

İnsanların duygularını sömürerek dilencilik yapan, mendil satan, cam silen ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik ekiplerce aralıksız devam eden çalışmalar sonucu bu yılın ilk 7 ayında 732 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin üzerinde yapılan aramalarda Bin 295 TL bulundu. Dilencilik yapan şahıslar hakkında Kabahatler Kanununun 33. Maddesine göre İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi. Şehrimize dilencilik amacıyla il dışından gelenler ise memleketlerine geri gönderildi. Çalışmalar sonucu ayrıca küçük yaşta çalıştırılan 72 çocuk, gerekli işlemler yapılarak Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği’ne teslim edildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMustafa çelikçelikKayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.