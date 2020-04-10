Büyükşehir Zabıtası’ndan Kayserililere teşekkür Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerek halk sağlığı, gerek yardımların vatandaşlara ulaşması noktasında gerekse de denetim konusunda önemli çalışmalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri salgının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’tan itibaren birçok konuda Kayserili vatandaşların yardımcısı oldu. Yapılan çalışmaları değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, “Büyükşehir Zabıtası olarak salgın başladığı andan itibaren alınan tedbirlere uyulması ve uygulanması noktasında titizlikle çalıştık. İlk günlerden itibaren vatandaşlarımıza uyulması gereken kuralları ve zaruri olmadıkça evlerinden çıkmamaları için mahalle mahalle gezerek bilgilendirme çalışmaları yaptık. Bu konuda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları için azami gayret gösterdik. Çoğu zaman dışarıda gördüğümüz büyüklerimizi zabıta birimi olarak evlerine kadar ulaştırdık. Büyükşehir Çağrı Merkezi’ne ulaşarak bizden yardım talep eden 65 yaş üstü büyüklerimizin her türlü market alışverişlerini gerçekleştirdik ve bu konuda gelen talepler doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaşanan bu süreçte halk sağlığı kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına fahiş fiyatlar ödemeden ulaşmaları için de iş yerlerine yaptığımız denetimlerimizi sıklaştırdık. Fakat şükürler olsun ki Kayseri’de esnafımız üzerine düşeni yaparak bu konuda bizleri yormadı. Virüsün yayılması engelleyen en önemli tedbirlerden biri olan maskelerin vatandaşlarımıza ulaşması için de yoğun çaba ve gayret gösterdik. Büyükşehir Belediyemize bağlı KAYMEK’lerde üretilen binlerce maskeyi şehrin muhtelif yerlerinde Kayserili hemşehrilerimize dağıttık” şeklinde konuştu.

Salgın süresince 7/24 hizmet anlayışıyla Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Kayacık, “Vatandaşlarımız içlerini ferah tutsunlar Büyükşehir Zabıta ekipleri olarak halkımızın yanındayız. Şunu özellikle belirtmeliyim ki Kayserili vatandaşlarımız devletimizin almış olduğu kararlara riayet ediyor ve bizlere bu noktada zorluk çıkarmıyorlar. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.



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