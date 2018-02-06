Büyükşehir’de 2018 yatırımları planlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda planlama toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve belediye bünyesindeki şirketlerin yöneticileriyle bir araya geldi.



Toplantıda devam eden yatırımlar, bu yıl yapımına başlanacak olan projeler ve muhtarlar ile ilçe belediyelerinden gelen talepler tek tek ele alındı. Büyükşehir Belediyesinin en önemli değerlerinden birisinin huzur içinde çalışmak olduğunu ifade eden ve bu huzurun da verimliliği getirdiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Huzur içinde çalışmak bana göre en büyük değer. Bir taraftan çalışırken, diğer taraftan kafanızda sıkıntı olsaydı yapılan işte verim düşerdi. Elhamdülillah böyle bir sıkıntıda yok” dedi.



Her daire başkanıyla, yaptıkları işlerle ilgili sık sık toplantılar yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bu kez tüm bürokratlarımızla bir aradayız. 2018’i programlama anlamında muhtarla, ilçe belediye başkanlarıyla ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle görüştük. Buralardan topladığımız bilgileri bürokratlarımızla birlikte değerlendirip 2018’i planlayacağız” diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesindeki yatırımcı daire başkanlıklarıyla hizmet birimlerinin her birinin elinde kadrosu, imkanları ve bütçesi bulunduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, planlama toplantısıyla bütçe ve ekipleri en iyi şekilde değerlendirerek ihtiyaç duyulan yatırımları planlayacaklarını kaydetti.