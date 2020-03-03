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Büyükşehir’de Çevre İçin Eğitim Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeline ağaç ve süs bitkisi dikimi, budanması ve bakımı konusunda eğitim verildi. Eğitimde Kayseri’nin daha güzel ve sağlıklı bir görünüm kazanması için bilinçli bakım konusu ele alındı.

Büyükşehir’de Çevre İçin Eğitim Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’yi daha estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda eğitim seminerleri de gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeline yönelik yeşil alanların daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşturulması amacıyla eğitim verildi. Uzman çevre mühendisleri tarafından verilen seminerde ağaç ve süs bitkisi dikimi, budanması ve bakımı konularında bilgiler aktarıldı.

 

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