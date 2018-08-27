Büyükşehir’de ilk mesai gününde bayramlaşma

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayram tatili sonrası mesai saatinin başlamasıyla birlikte öncelikle Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Karpuzatan Atölyesi'ni ziyaret etti. Burada Makine İkmal, Fen İşleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlıklarına bağlı personelle bir araya gelen Başkan Çelik, belediye bürokratları ve tüm personelle tek tek bayramlaştı. Başkan Mustafa Çelik, Kurban Bayramı sonrası bayramlaşma geleneğini devam ettirdi ve personele et ikramında bulundu.



Burada yaptığı konuşmada tüm çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Mustafa Çelik, cennet vatanımızda huzur içinde bir bayram geçirdiğimizi belirtti ve “Rabbim nice böyle bayramlara erişmeyi nasip etsin” diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, daha sonra çalışanlarla birlikte kıyma sote yedi ve onlarla sohbet etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Karpuzatan Atölyesi’nin ardından KASKİ’nin Germir’deki tesislerine geçti. Germir Su Deposu Tesisleri önünde KASKİ yöneticileri ve çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Mustafa Çelik, burada da çalışanlara kıyma sote ikramında bulundu.



Bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında da bir bayramlaşma gerçekleştirildi. Başkanlık girişinde yapılan bayramlaşmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Başkan Çelik, tüm personelle tek tek bayramlaşarak huzurlu ve mutlu bayramlar temennisinde bulundu.

