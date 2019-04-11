Büyükşehir’de Tanışma Kokteyli

Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun gündemine daha fazla zaman ayırmak isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın tanışma kokteyline Cumhur İttifakının İl Başkanları olan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP İl Başkanı Serkan Tok ile Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da katıldı.







BAŞKAN’IN AİDİYET VURGUSU

Burada yaptığı konuşmada katılan herkese tek tek teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Kayserimizin birlik ve beraberliği, dayanışması ve huzuru hepimiz için önemli. Bunlar bereketin de kaynağı. Bunları daha da güçlendirmek için çalışacağız. Aidiyet duygusunu görüyorum burada. Bizlere ve hizmet anlayışımıza yıllardır sahip çıkıyorsunuz. Cumhur ittifakı ile dayanışmamıza sahip çıktınız. Bizlere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmak için 16 ilçemizi de yanımıza alarak el ele, gönül gönüle hizmet edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Bizlere ve inancımıza yakışan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden bir sevda anlayışı ile hizmet etmektir” dedi.







“MARKALARIMIZI BÜYÜTECEĞİZ”

Kayseri denince akla gelen tüm marka ve değerlerimizi konuşmasında tek tek sayan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Kayseri, Erciyes, Kayserisporumuz, Mimar Sinan, Seyyid Burhaneddin, üniversitelerimiz, OSB’lerimiz, Serbest Bölgemiz, Teknoparkımız, tarihi ve kültürel değerlerimiz, Kültepe, Kapuzbaşı, Koramaz Vadisi ve daha pek çok değerimiz ve markamız var. Bu markalarımızı ön plana çıkararak şehrimizi sporun, eğitimin ve turizmin merkezi yapacağız. Şehrimizin zeki, çalışkan, hayırsever ve dürüst insanları da en önemli markamız” diye konuştu.







KATILAN HERKESİN ELİNİ SIKTI, HATIRINI SORDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi girişinde İl Başkanları ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte katılan herkesin elini sıktı. Tüm katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, herkesle fotoğraf çektirdi, gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. Burada Başkan Büyükkılıç için bir de kurban kesildi. Büyükkılıç, dualarla kesilen kurbanın etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatını verdi.

