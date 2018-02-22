Büyükşehir’de üç yılda 200 milyon TL’lik yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bulvarı’ndaki katlı kavşaklarda incelemelerde bulundu. Çalışmaları bir süre takip eden Başkan Çelik, yapılan imalatın kalitesine vurgu yaptı. Başkan Çelik, havaların güzel gitmesiyle birlikte çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ifade ederek katlı kavşakların planlanandan önce tamamlanacağını kaydetti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra aynı bulvarın devamındaki çalışmaları yerinde gördü. Tuna ve 30 Ağustos Kavşaklarını birlikte kapsayan alt geçit çalışmalarını izleyen Başkan Çelik, kesintisiz trafik için kesintisiz çalıştıklarını söyledi.



2015 ve 2016 yıllarında hizmete açılan Karayolları Katlı Kavşağı, Hastane ve İstasyon Caddesi Katlı Kavşağı ve Sanayi Odası Katlı Kavşağı’nın maliyetinin 80 milyon TL olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, geçen sene Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı’nda yapımına başladıkları katlı kavşakların maliyetlerinin de 120 milyon TL’yi geçtiğini belirtti. Kesintisiz trafik için çok büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “10-15 yıllık çalışmadan bahsetmiyorum. Sadece üç yılda bitirdiğimiz ve başladığımız kavşaklar 200 milyon TL’yi geçiyor” diye konuştu ve her alanda aynı tempoyla hizmet vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.