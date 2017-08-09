Büyükşehir’den asfalt atağı

Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler baharla birlikte başladıkları asfalt çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de takip ettiği Kaykoop Yolu’ndaki asfaltlama çalışmalarının yanı sıra Hisarcık Yolu, Osman Kavuncu Bulvarı, Sarıoğlan ilçesi gibi bölgelerde de ekipler yoğun bir şekilde çalışma yapıyor.

Geçen yıl bitümlü sıcak karışım asfalt serilen Hisarcık Yolu’nda bu yıl taş mastik kaplama tabakası serilerek yolun kalitesi artırılıyor. Kartal Kavşağı ile Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi arasındaki gidiş-geliş yaklaşık 11 kilometrelik yolda taş mastik kaplamanın ardından termoplastik yol çizi boyası yapılacak. Asfaltlama çalışmaları bir hafta içinde tamamlanacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Osman Kavuncu Bulvarı’nda da yoğun bir şekilde çalışıyor. Mevcut yıpranmış asfaltı freze makinesiyle kazıyan ekipler, üzerine taşıyıcı bitümlü sıcak karışım asfalt seriyorlar. Bitümlü sıcak karışım asfaltın ardından taş mastik kaplama kaplama tabakası serilerek termoplastik yol çizi boyası yapılacak. DSİ Yeni Sanayi Kavşağı ile OSB Kavşağı arasındaki yaklaşık 7 kilometrelik yolda yapılan çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar tamamlanmasına gayret gösteriliyor.

Büyükşehir Belediyesi sadece kent merkezinde değil ilçelerde de yoğun bir şekilde asfalt çalışmaları yapıyor. Sarıoğlan ilçesinde de çalışan ekipler ana arterlerde bitümlü sıcak karışım asfalt seriyorlar. Yaklaşık 2 buçuk kilometrelik yolda yapılan çalışmalar bu hafta içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.