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Büyükşehirden bir katlı kavşak daha

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın kesiştiği kavşağa katlı kavşak yapacak. Trompet kavşak modeliyle gerçekleştirilecek olan projenin ihalesi yapıldı.

Büyükşehirden bir katlı kavşak daha

Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin iki önemli bulvarının kesiştiği kavşağa katlı kavşak yapılacak. İlk etabının yapımı tamamlanan 15 Temmuz Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nın kesiştiği kavşağa trompet kavşak yapılması işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 657 bin TL olan ihaleye beş firma katıldı. Trompet kavşak ihalesine katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Sungur İnşaat: 3 milyon 887 bin TL
Yeniden Yapı-Kenan Yamanel İş Ortaklığı: 3 milyon 971 bin TL
Halpak İnşaat: 4 milyon 423 bin TL
YPC Yapı: 4 milyon 551 bin TL
Günal İnşaat: 4 milyon 815 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
 

İHA

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