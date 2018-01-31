BÜYÜKŞEHİR’DEN BÜYÜK İHALE

Büyükşehir Belediyesi günün ilk ihalesinde 1607 yataklı Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Kayseri Bölge Hastanesi’nin karşısında yapılacak olan 58 adet iş yerini “Açık Teklif Usulü” ihale ile satışa sundu. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan ihaleye Genel Sekreter Hüseyin Beyhan başkanlık etti.Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ihale yaklaşık 4 saat sürdü. İhaleye çıkarılan iş yerleri 1 milyon 440 bin TL ile 2 milyon 150 bin TL arasında alıcı buldu. İhaleye çıkarılan 58 iş yerinden 35’i satılırken, 23 iş yeri için ise 7 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da ihale yapılacak. İş yerlerinin satışından toplam 58 milyon 355 bin TL gelir elde edildi.Büyükşehir Belediyesi öğleden sonra ise aynı bölgede yer alan 4 adet konut alanı arsası ile 4 adet konut+ticaret alanı arsasını satışa çıkardı. Arsalar 2 milyon 900 bin TL ile 5 milyon 315 bin TL arasında alıcı buldu. Arsalardan toplam 31 milyon 180 bin TL gelir elde edildi.Büyükşehir Belediyesi öğleden önce yaptığı iş yeri ihaleleri ile öğleden sonra yaptığı arsa ihalelerinden toplam 89 milyon 535 bin TL gelir elde etti.