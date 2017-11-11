Büyükşehir’den eğitime büyük destek

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 20 bin öğrenciye kaynak kitap dağıtımı için bir araya geldiklerini belirtti.

Başkan Çelik, "Özellikle gençlere büyük önem veriyoruz. Geleceğin önemli meslek sahiplerinin içimizden çıkması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Dağıtımını yapacağımız kitaplar da bu çabanın bir parçası. Genç KAYMEK'te 12 tesiste 10 bin 400 öğrencimiz hizmet alıyor. Bugün 150 bin kitap dağıtacağız. Bu kitapların yaklaşık değeri 1 milyon lira. Kitapları 20 binden fazla öğrencimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kitap dağıtım törenine yazar Sıtkı Aslanhan'ın da katıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar kitaplardan 30 bininin dağıtıldığı, pazar gününe kadar 150 bin kitabın tamamının dağıtılacağı kaydedildi.

AA



