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Büyükşehir’den enerji tasarrufu çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı’nın enerji tasarrufu ile ilgili genelgesi doğrultusunda bir dizi çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında pek çok alanda otomasyona geçildi ve cihazların bakım ve onarımları gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den enerji tasarrufu çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı’nın enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından bir dizi çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin tüm tesisleri ile Büyükşehir iştiraklerinin tesislerinde mekanik ve elektronik cihazların bakım ve onarımları yapıldı. Bakım ve onarımı yapılan klima, kombi, kazanlar, jeneratörler, sirkülasyon pompaları, klima santralleri ve havuz sistemlerinde otomasyona geçildi.



Ayrıca tüm tesislerde ve şirket binalarında LED ampule dönüldü. Yapılan tüm bu çalışmalarla önemli oranda enerji tasarrufu sağlandı.
 

Kurumsal

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KayseriKayseri HaberKayseri Büyükşehir BelediyesiENERJİ TASARRUFU
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