Büyükşehir’den hayvancılıkta büyük hamle

Hafta sonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüşen Başkan Çelik, projeyle ilgili Bakanlık bürokratlarıyla da bir toplantı yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Altyapı ve Çevre İzleme Dairesi Başkanı Ramazan Koçak, Beydeğirmeni Projesiyle ilgili Kayseri’ye gelerek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüştü. Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ve bürokratlar da katıldı.

Bakanlık bürokratlarına Beydeğirmeni Projesini anlatan Başkan Mustafa Çelik, 5 milyon metrekarelik arazinin tüm alt yapısını belediye olarak yapacaklarını ve besicilik yapacak olan üreticilere tahsis edeceklerini belirtti. Projenin yapım safhasında tüm ilgililerin fikirlerini aldıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Yola çıkmadan önce Bakanlığımızın da görüşlerini almak istiyoruz” diye konuştu. Başkan Çelik, Türkiye’ye örnek bir bölge çıkarmak istediklerini de ifade ederek projeyle Beydeğirmeni bölgesinde 80 bin baş hayvanın besisinin yapılacağını kaydetti.

İHA