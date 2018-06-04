Büyükşehirden iki iftar Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde her gün yaklaşık 5 bin kişiye iftar veren Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Feneri’nin bir iftarını da üstlendi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:46