BÜYÜKŞEHiR’DEN iKi YENi SOSYAL YARDIM PROJESi

2017 yılı içerisinde 11 bin 538 adet 125 TL’lik Sosyal Destek Kartı dağıtıldığını ve Kardeş şehir projeleriyle 3 bin 500 adet iaşe paketinin kardeş şehirlere gönderildiğini söyleyen Başkan Mustafa Çelik,” İaşe kartı ve paketi verdiğimiz kişi sayısı 19 bini geçti. Ayrıca 11 aşevinde 700 aileye ve 4 bin 276 kişiye günde üç öğün ve en az üç çeşit sıcak yemek veriyoruz. Şehrin farklı bölgelerindeki 13 ayrı sosyal yardım büfesi ve toplam 24 farklı nokta aracılığı ile ihtiyacı olduğu tespit edilen 1401 aileye ve 6 bin 173 kişiye her gün 10 bin 346 ekmek dağıtılıyor” açıklamasını yaptı.



“Aşevi yerine sosyal kart”

Çelik bu yardımların sadece Kayseri’deki aileleri kapsamadığını Erciyes Üniversitesi’nde de yaklaşık 350 öğrenciye günlük sıcak çorba ve ekmek verildiğini, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bulunduğu okullarda öğrencilere mont ve ayakkabı dağıtıldığını, kimsesiz çocuklara aile ortamının sağlandığı belirterek, “Sevgi Evleri için dört adet daire ve çocukların ulaşımını sağlayacak bir araç Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne verildi. Dezavantajlı bireylerin istihdamı için İSKEP (İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim Projesi)’in yürütülüyor. Evinde günlük hayatını sürdürmek için desteğe ihtiyaç duyan ve kimsesi olmayan 65 yaş ve üzeri 417 yaşlımıza hizmet veriliyor. Hali hazırda aşevlerinden yemek verilen 700 aileye sosyal yardım kartı verecek. Böylece ihtiyaç sahiplerinin aşevlerinden yemek alırken rencide olmayacaklar. İstedikleri yemekleri evlerinde pişirerek israfında önüne geçilecek. “ şeklinde konuştu.



Çölyak hastaları unutulmadı

Sosyal kart projesi kapsamında Çölyak hastaları için özel kart verileceğini belirten Çelik, “Tek kişilik sosyal yardım kartına 100 TL, iki kişilik ailelere verilecek karta 125 TL, üç kişilik ailelere 150 TL, dört kişilik ailelere 200 TL, beş ve üzeri nüfuslu ailelere ise 225 TL yükleme yapılacak. Projenin ihalesi yapıldı. Sosyal yardım kartı verilen vatandaşlarımız ihaleyi alan markette kredi miktarınca ihtiyaç duyduğu malzemeleri alabilecek. Çölyak hastaları da bu marketlerde oluşturulacak glutensiz gıda reyonundan alışveriş yapabilecek. Bu kartlar kısıtlı olacak çünkü temel ihtiyaç malzemeleri dışındaki malzemeleri alamayacak. Yapılan harcamalar her ay düzenli olarak bize gelecek ve bu anlamda da kontrollü olacak. Ekmek dağıtımımız ise aynı şekilde ve aynı noktalarda devam edecek. Gücü kuvveti olmayan kendisi yemek pişiremeyecek 50’ye yakın aile tespit ettik. Bu ailelerimize ise Mobil Aşevi vasıtasıyla bizzat evlerine yemeklerini götüreceğiz” dedi.



Kardeşlik Platformu

Kayseri Kardeşlik Platformu’nun Türkiye’de ilk olarak Kayseri’de yapıldığına dikkat çeken Çelik, bu proje ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü karacaklarını belirterek , “Bir tarafta gerçek ihtiyaç sahibi aileler, diğer tarafta gerçek ihtiyaç sahiplerini arayan varlıklı aileler var. Böyle projeler yaparak yardım duygusunu istismar edenleri de önleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemede çok iyi noktadayız. Kaymakamlıklarımızın veri tabanından, muhtarlarımızın görüşlerinden, sahada yaptığımız sosyal araştırmalardan ve komşulardan aldığımız bilgilerden yararlanarak titiz bir çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek veri bankası oluşturduk. Veri bankamızdaki ailelerin ihtiyaçları farklılık gösteriyor. Bazı ailelerin ihtiyaçları aylık 250 TL’yi geçmezken, bazıları 3 bin TL’ye karşılık gelecek desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Bu ailelerin tamamı detaylı bir şekilde bizde kayıtlı” ifadelerini kullandı.



“Kayseri’de aç kalmayacak”

Bu iki projeyle Kayseri’de aç, yardıma muhtaç kimsenin kalmayacağını vurgulayan Çelik, kendilerinin varlıklı kişiler ve yardıma ihtiyacı olan kimseler arasında köprü oluşturacaklarını söyledi. Kayserililerin gönlü bol olduklarını vurgulayan Çelik, varlıklı hemşehrilerini projelere destek olmaya davet etti.

Haber: Tuba Köksal