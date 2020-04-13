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Büyükşehir’den ilçelere temizlik malzemeleri desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehir merkezinde dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken diğer yandan da ilçelerdeki vatandaşların sağlığını korumak için ilçe belediyelerinin ihtiyacı olan tüm hijyen ve dezenfeksiyon malzemelerini gönderiyor. Bu kapsamda bugüne kadar ilçe belediyelerine 25 bin litre nano gümüş içerikli hidrojen peroksit desteği ile maske, tulum, eldiven ve gözlük desteği sağlandı.

Büyükşehir’den ilçelere temizlik malzemeleri desteği

Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarına başladığı ilk günden itibaren şehir merkezinde yapılan tüm çalışmaları ilçelerde de gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından virüsten korunmada en etkili yöntemlerden olan dezenfeksiyon çalışmaları ilçelerde halka açık tüm alanlarda da uygulandı.

Gelinen süreçte ilçe belediyelerinin kendi çalışmalarını yapabilmeleri için Büyükşehir Belediyesi gerekli malzemeleri ilçelere göndererek buralardaki dezenfeksiyon işlerinde süreklilik sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeler dışında kalan ilçe belediyelerine dezenfeksiyon işlerinde kullanılmak üzere toplamda 25 bin litrelik nano gümüş içerikli hidrojen peroksit desteği ve dezenfeksiyon işlemlerini yapacak personelin de virüse karşı kendini koruyabilmesi için n95 maske, tulum, gözlük, eldiven ve tıbbi maske desteğinde bulundu.
 

Haber: Fatma Alkan

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