Büyükşehir’den ‘Kamuda Etik ve Davranış ilkeleri’ semineri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için hizmet içi eğitim seminerlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bu kez ‘Kamuda Etik ve Davranış ilkeleri’ konulu bir seminer düzenlendi.

27 Aralık 2019 Cuma 12:29