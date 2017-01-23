Büyükşehir’den ‘köpek’ cezasına itiraz Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Molu Köpek Barınağı’nda, “ koruma altında” olması gerekirken ölü bulunan 104 köpeğe ilişkin iddiaları araştıran Orman ve Su işleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi’ne tam 275 bin 704 lira para cezası kesti. Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ yetkilileri cezaya yasal yolla itiraz etti.

Geçen sene 1 Ağustos tarihinde “Barınakta yavru köpekler iğneyle öldürüldü’” başlığıyla ulusal medyaya yansıyan iddialara ilişkin incelemelerini tamamlayan Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Spor AŞ’ye, tam 275 bin 704 lira para cezası verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’ye bağlı olan Molu Köpek Barınağında yaşanan köpek cinayetlerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı duyarsız kalmadı. Bakanlık bünyesinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kayseri Şubesi tarafından, yapılan inceleme tamamlanarak Ankara’ya gönderilmişti.

Bu inceleme sonucunda para cezası kesilmesine karar verilirken, karar metninde şöyle denildi:

“Tanıkların farklı sayılarda beyanları olmakla birlikte, denetim görevlilerimiz marifeti ile, araziye atılmış 104 adet köpek ölüsü tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi gereği; Kayseri Molu Köpek Geçici Bakımevi sorumlusu Kayseri Spor Etkinlikleri A.Ş. hakkında 275 bin 704 lira idari yaptırım kararı düzenlenmiş olup onay için yetkili Kocasinan Kaymakamlığına gönderilmiştir”

Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kayseri Şubesi’nden edinilen bilgiye göre, bakanlıkça kesilen 275 bin 704 TL ceza, Kocasinan Kaymakamlığı’nca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’ye tebliğ edildi. Büyükşehir Belediyesi Spor Aş yetkilileri cezaya yasal yolla itiraz etti.

Bilindiği gibi Kayseri Molu Köpek Barınağında yavru köpeklere iğne vurularak öldürüldüğü ve öldürülen köpeklerin boş araziye atıldığını gösteren sosyal medya fotoğrafları, yerel ve ulusal medya organlarınca Türkiye gündemine taşınmıştı.



Haber : İlter SAĞIRSOY

