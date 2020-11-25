BÜYÜKŞEHİR’DEN MİLYONLUK PARK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 1 milyon 200 bin liraya mal olan Alsancak Parkı, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan törenle açıldı. Protokol, parkın açılışını çocuklar ile birlikte yaparken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Pandemi var ama biz bahanelere sığınan bir anlayışın değil, şehrimizi daha yeşil, daha çevreci bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz” dedi.





Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocasinan ilçesi Yenipervane Mahallesi Eski Hal Kompleksi yanında vatandaşların hizmetine sunulan Alsancak Parkı’nın açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkan Vekili Ramazan Bedir, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve davetliler katıldı.

GENÇLER İSTEDİ, BİZ YAPTIK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Alsancak Parkı’nın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kış yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Burası daha önce hal idi, şimdi çok güzel binalar yapıldı, pırıl pırıl bir semt ortaya çıktı. Geçen sene bir kısmını, bu sene de kalan kısmı olmak üzere buradaki parkı fonksiyonel hala getirmek bizim asli görevimizdi. Özellikle gençler bizi bu konuda çok sıkıştırıyordu. Bizler de bu konuyu projelendirip, bir an önce yapmak için çalışmalara başladık ve hayata geçirmiş olduk. Pandemi var ama biz bahanelere sığınan bir anlayışın değil, şehrimizi daha yeşil, daha çevreci bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

2 BİN CİVARI PARKA ULAŞMIŞ BİR KAYSERİ VAR

Başkan Büyükkılıç, projelerde yeşili çok fazla önemsediklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Ağaçlandırma konusunda gayretler gösteriyoruz. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla el ele, gönül gönüle bu çalışmalarda birlikte hareket ediyoruz. Bunun yanında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 1 milyon 260 bin metrekarelik, çok şükür ihalesi yapıldı, faaliyetler başladı, önümüzdeki süreçte tamamlanmış olacak. Keykubat Millet Bahçesi 1 milyon metrekarelik, onunla ilgili projelendirme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce park sayısı 5’i 10’u geçmezken, belirli bir anlayış ve felsefenin anlayışı olarak tüm belediye başkanlarımız ile el ele çalışarak, şimdi 2 bin civarı parka ulaşmış bir Kayseri’yle şuanda birlikteyiz ve beraberiz. Elbette ki bu sayıyı daha da artırmak bizim görevimiz olacaktır.”

DOĞUSU AYRI BİR GÜZEL, BATISI AYRI BİR GÜZEL

El ele, gönül gönle vererek güzel işlere imza attıklarını belirten Büyükkılıç, “Kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalarımız, ulaşım ile ilgili yaptığımız çalışmalar ki şehrimizde son dönemdeki kazanımları hepiniz takip ediyorsunuz. El ele, gönül gönle vererek, Sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, hükümetimizin, bakanlarımızın sağ olsunlar bizlere destek ve sahiplenmeleriyle, milletvekillerimizin şehre sahip çıkma duygusuyla bu şehre hizmet etmek için çırpınıyoruz. Kayseri büyüyor, gelişiyor, güzelleşiyor. Doğusu ayrı bir güzel, batısı ayrı bir güzel, aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusuyla şehrimizi en güzel şekle kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, güzel bayrağımızı, vatanımızı elimizden almasın, milli duygularla bezenmeyi nasip eylesin diyor, daha güzel hizmetlerde buluşmak üzere hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da bölgenin yeni yapılaşan bir bölge olduğunu belirterek, “Açılışı yapılan bu parkımızın sağlıkla, iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Bu park, bu çevredeki binalara nefes ve soluk aldıracaktır. Bu parkı vatandaşlara kazandıran başta Memduh başkan ağabeyim olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Minik Elif Ayaydın, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür çiçeği verirken, daha sonra açılış duası edildi. Program sonunda protokol ve çocuklar kurdele keserek parkın açılışını yaptı.

1 milyon 200 bin liraya mal olan Alsancak Parkı, 15 bin metrekare proje alanında, içerisinde 3 bin 750 metrekare sert zemin, bin metrekare tartan pist, fitness ekipmanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş parkuru, suni çim futbol sahası, 12 kamelya ve 90 araçlık araç otoparkı ile Yenipervane Mahallesi’nin yeni yaşam alanı olacak.