Büyükşehir’den modern ve akıllı sulama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir çalışmaları kapsamında park ve refüjlerdeki yeşil alanların sulama sistemini klasik sulama sisteminden, uzaktan erişimli otomatik sulama sistemine dönüştürmeye geçen yıl eylül ayında başladı. İlk etapta, Yeni Adliye Binası Kavşağı ile Huzurevi Kavşağı arasındaki 4 bin 200 metrelik yol ile Bağdat Caddesi, Turgut Reis Caddesi ve Kaldırım Caddesi’ndeki 5 bin metrelik yolların orta refüjünde çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri hava şartları müsait oldukça diğer caddelerde de çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, D.S.İ. Yeni Sanayi Kavşağı ile Yeni Toyota Kavşağı arasındaki yolda otomatik su tesisatı çekilmesi için çalışma yapıyor. Toplam 8 bin 300 metre olan yolda çalışmalar bittiği andan itibaren sulama sistemi uzaktan kontrol edilebilecek. Yapılacak olan otomatik sulama sistemi klasik sulama sistemine göre maliyetleri büyük ölçüde düşürecek. Sistem beş ay gibi kısa bir sürede kendisini amorti edecek.