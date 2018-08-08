Büyükşehir’den öğrencilere tercih hizmeti

7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri sürecinde Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki, Huzur Çınarı ve Genç KAYMEK birimlerinde görevli rehber öğretmenler ile destek veriliyor. Genç KAYMEK İhtisas merkezi başta olmak üzere tüm Genç KAYMEK tesislerinde oluşturulan tercih bürolarında tercih ve meslek danışmanlığı yapılıyor.

Tercih büroları Genç KAYMEK İhtisas Merkezi, TOKİ, Talas ve Ziya Gökalp Tesisleri’nde oluşturuldu. Bu bürolarda değişen sistemle birlikte akla gelen tüm sorulara cevap verilerek yol gösteriliyor. Tercih hizmetinden 09.00-20.00 saatleri arasında randevu alınarak, ücretsiz faydalanılabiliyor.

