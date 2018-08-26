BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖNEMLİ İHALE

Büyükşehir Belediyesi, 5 Eylül Çarşamba günü üç adet arsanın satış ihalesini yapacak. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait arsalar Gültepe Mahallesi’nde bulunuyor. İhale 5 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak.



Konut+ticaret alanı arsalarından birisi bin 507 metrekare diğer ikisi ise bin 512 metrekare büyüklüğünde. Arsalardan ikisi 4 milyon 500 bin, diğeri ise 5milyon 400 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç ihale günü saat 11.00’e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

