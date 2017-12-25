Büyükşehirden piyasaya 1,2 milyar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sanayi Odası’nın gecesinde sadece rutin belediyecilik faaliyetlerini yapmakla kalmadıklarını, sanayiciler gibi ekonomiyi büyütmek için de gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Çelik, bu yıl Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlar nedeniyle piyasaya verdiği paranın 1,2 milyar TL’yi geçtiğini kaydetti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:17