Büyükşehirden piyasaya 1,2 milyar

Sanayi Odası’nın düzenlediği Sanayi Gecesi’ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Süleyman Kamçı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, ilçe belediye başkanları, sanayiciler ve bürokratlar katıldı.
Gecede yaptığı konuşmada sözlerine Kayseri’deki uyum kültürüne vurgu yaparak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Kayseri, birlik beraberliğin bereketi getirdiğinin sağlamasının yapıldığı bir şehir. Tüm kurum ve kuruluşlar Kayseri ortak paydasında buluşur. Müthiş bir uyum var Kayseri’de. Her kurum kendi işini en iyi şekilde yapmak için çalışıyor” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiğini ve örnek gösterilen yatırımlar yaptığını ifade eden Başkan Çelik, hizmet ve yatırımlar nedeniyle bu yıl kendi alanında otorite olanlar tarafından verilen ödüllerin 20’yi geçtiğini söyledi. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ekonomiyi büyütmek için de çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Bu sene 400’den fazla ihale yaptık ve 700’den fazla şantiyemiz var. Piyasaya nakit olarak verdiğimiz para 1,2 milyar TL’yi geçti. Bu ekonomiye verdiğimiz direk destektir” diye konuştu.
Beydeğirmeni Besi Bölgesi, Erciyes Kış Turizm Merkezi gibi Kayseri ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak projelere değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Erciyes Avrupa’nın sayılı kış turizm merkezlerinden oldu. Bundan sonra bize düşen görev bu şehri tanıtmaktır. Bir şehrin ürettiği malların marka değeri şehrin marka değeri ile doğru orantılı. Eğer sizin şehrinizin marka değeri yüksekse ürettiğiniz malın da değeri yükseliyor. Bu yüzden şehrimizin marka değerini yükseltmek zorundayız. Bunun için dünyanın pek çok yerinde fuar ve organizasyonlara katılarak şehrimizi tanıttık. Geçen hafta Kayseri’yi Keşfet programı ile turizmcilerimizi ve gazetecileri ağırladık. Bu tür tanıtım programlarına ağırlık vermeye devam edeceğiz” dedi.
Gecede Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi günün anısına Başkan Çelik’e hediye takdim etti. Başkan Çelik de gecede ödül alan iş adamlarından bazılarına ödüllerini verdi.
Kurum Haberi