Büyükşehir’den spora ve sporcuya destek

Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplandı. Şubat ayı meclis toplantısında 81 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde toplanan Belediye Meclisi öncelikle imar plan tadilatına ilişkin maddeleri görüştü.

Mecliste İmar A.Ş.’nin şirket sermayesinin artırılması ve AGÜ Spor Bayan Basketbol Takımı’na ödül verilmesi konuları da görüşüldü. Görüşmeler sırasında amatör spora yaptıkları desteklerden bahseden Başkan Çelik, Türkiye’de hiçbir belediyenin yapmadığı kadar çok amatör spora destek verdiklerini belirtti ve Argıncık Spor Tesisleri ile amatör spora yılda iki kez yapılan malzeme yardımını örnek gösterdi.

Meclis toplantısında Erciyes’in ağaçlandırılması için Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanması konusu da ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes’i ağaçlandırmaya devam ettiklerini ve yüksek yerlerin de ağaçlandırılması için araştırmalar yaptıklarını kaydetti. Meclis toplantısında toplam 81 gündem maddesi karara bağlandı.



Kurum Haberi



