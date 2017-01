Büyükşehir’den teröre ortak tepki Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık ayı toplantısını yaptı. Toplantıda İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısına ortak bir bildiriyle tepki gösterildi. Bildiriyi okuyan Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Alçakça yapılan terör saldırıları birbirine kenetlenmiş bu kardeşliği bozamayacaktır." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı teröre gösterilen tepki ile açıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlık etti. Savruk, önce Mevlit Kandilini tebrik etti, ardından da İstanbul'daki hain terör saldırısına karşı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ortak bildirisini okudu.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi;



"İstanbul'daki hain terör saldırısıyla bir kez daha büyük bir acı yaşadık. Saldırıda 44 şehit verdik, 150'den fazla da yaralımız var. Kayserili şehitlerimiz Şehit Polis Memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu'nu öğle namazının ardından defnettik. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şunu ifade etmek isteriz ki ateş düştüğü yeri değil, vatanını seven her Türk evladının yüreğini yakmıştır. 44 vatan evladının acısı hepimizin acısıdır. Evlatlarını bu vatana feda eden ailelerin öfkesi hepimizin öfkesidir. Hiç şüphesiz ki bu saldırı, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış alçakça bir saldırıdır. Ancak, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Aziz Milletimizi haince saldırılarla sarsmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hain terör örgütlerini kullanarak bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar Büyük Türk Devletine asla geri adım attıramayacaktır. Terör ve terörün destekçileri şunu iyi bilsinler ki, milletimize yaşatılan bu acılar Türk Milletini daha da güçlü hale getirmekte ve daha da birbirimize kenetlemektedir. Dış güçlerin yönlendirdiği hain terör odaklarına ne milletimiz ne de bu aziz milletin kurduğu güçlü devletimiz asla geçit vermeyecektir. PKK, DAEŞ, DHKP-C, FETÖ ya da adı ne olursa olsun bu ülkede birilerinin hesabı için kan döken alçaklar çırpındıkları bataklıkta boğulacaktır. Devletimiz bunlar gibi her türlü şer odağıyla mücadele edecek güç ve kuvvettedir. Dünyanın hiçbir yerinde, polis, asker, çocuk, kadın şehit ederek 'Biz barış istiyoruz' diyen bir başka şerefsiz ve alçak bir topluluk yoktur. Bu nasıl bir şeref yoksunluğudur ki, hala saldırıp can almaktan bıkmamaktadırlar. Ey gafiller, şehitlerimizin kanlarına bulanan o kirli ellerinizi artık yıkayamazsınız. Alçakça yaptığınız terör saldırıları ile birbirine kenetlenmiş bu kardeşliğimizi bozamazsınız. Zira terörün boyun eğdirdiklerinden bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Bunu bir türlü öğrenemediniz. Bilmiyorsunuz ki bu ulu millet şahadet makamına ermeyi makamların en yücesi olarak kabul eden bir anlayışın sahibidir. Bu ülke insanı ölürse şehit kalırsa gazidir. Bir kez daha ifade etmek istiyoruz ki, bu toprakları kendine vatan eyleyen Büyük Türk Milleti hangi saldırıyı gerçekleştirirseniz gerçekleştirin size diz çökmeyecektir. Alçak terörünüz milletimizi hiçbir zaman yıldıramayacaktır. Çünkü bu asil millet zalime korku, mazluma umut olmaya yemin etmiştir. Kadim tarihimiz de göstermiştir ki milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bu gibi alçak saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin herhangi bir yerinde tek bir vatandaşımıza dahi zarar gelmeyinceye kadar en üst seviyede terörle mücadelemiz bundan sonra da çok daha etkin bir şekilde devam edecektir. Güzel ülkem böylesi günlerde birlikte kaynaşmayı beceren vatandaşlarına sahip olduğu ve şahadet makamına ermeyi makamların en güzeli olarak kabul ettiği sürece asla ve asla kaybeden taraf olmayacaktır. Alçakça saldırıları gerçekleştiren teröristler ya ülkemizden defolup gidecekler ya da toprağa def edileceklerdir. Bu duygularla menfur saldırıda şehit olan emniyet mensuplarımız ve vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."



Ortak bildirinin ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.



71 madde görüşüldü

Büyükşehir Belediye Meclisi teröre gösterdiği tepkinin ardından 71 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

