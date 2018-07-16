Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Yemliha’ya Sosyal Yaşam Merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yemliha’ya yaptırılan Sosyal Yaşam Merkezini inceledi. 

Büyükşehir’den Yemliha’ya Sosyal Yaşam Merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile gittiği Yemliha’da genişletilen ve şehir merkezindeki yolların kalitesinde asfaltlanan Yemliha Yolu’ndaki incelemelerinin ardından Sosyal Yaşam Merkezine geçti. Başkan Çelik, inşaatı hızla devam eden merkezi gezdi ve son durumu ile ilgili bilgi aldı. 

Yemliha Sosyal Yaşam Merkezinin her yönüyle komplike bir tesis olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Tesiste erkekler ve kadınlar için İki ayrı yüzme havuzu, fitness salonları, KAYMEK kurslarının verileceği atölyeler, cep sineması, kütüphane, hanımlar lokali ve çok amaçlı salon bulunuyor. 16 bin metrekarelik bir park içinde 2 bin 600 metrekare inşaat alanı olan bir tesis. İnşallah kısa sürede tamamlayıp Yemliha’nın hizmetine sunacağız” dedi. Başkan Çelik, park alanı içinde Yemlihalı kadınların isteğini yerine getirerek tenis kortu yapacaklarını da kaydetti. 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, Kocasinan’ın kırsaldaki en büyük mahallesi olan Yemliha’nın dört gözle bu tesisi beklediğini ifade ederek Başkan Çelik’e Yemliha ve Kocasinan adına teşekkür etti. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberBüyükşehirYemliha
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.