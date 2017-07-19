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BÜYÜKŞEHİRE YAKIŞMAYAN GAZETE

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından yayımlanarak raylı sistem duraklarında ücretsiz olarak dağıtılan GasteRay’ın büyük boyutta olması yolculuk esnasında okunmasını zorlaştırırken,  Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in açıklama ve fotoğraflarının her sayfada sıkça kullanılması da okuyucular tarafından eleştiriliyor.

BÜYÜKŞEHİRE YAKIŞMAYAN GAZETE

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu güne kadar 29 sayı çıkardığı büyük ebatlı GasteRay, 16 sayfadan oluşuyor. Bu 16 sayfanın içinde Büyükşehir Belediyesi haberlerine çokça yer verilirken, okuyucuyu bilgilendirmeye yönelik içeriklerin ise pek işlenmediği görülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan ‘İzmir Metro’ dergisi de GasteRay gibi 16 sayfadan ibaret. Ancak bültenin çok küçük ve kibar olması okunmasını kolaylaştırırken, ‘kültür- sanat’, ‘eğlenelim- öğrenelim’ gibi sayfalarla renklendirilmesi dergiyi daha okunur hale getiriyor.

İlçe haberleri de olabilir
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan 32 sayfalık ‘Büyükşehir Ankara’ bülteni ise geniş içeriği ile beğeni topluyor. Ebat olarak Kayseri bülteninin yarısı kadar, İzmir bülteninden ise biraz daha büyük olan ‘Büyükşehir Ankara’da sağlıktan kültür-sanatta, süper lig maç durumlarından, özel servis numaralarına kadar her kesime hitap eden içerikler bulunuyor. Ayrıca ‘Büyükşehir Ankara’ dergisinde 5 sayfa ilçe haberlerine ayrılmışken GasteRay’ın ilçe haberlerine yer vermemesi dikkat çekiyor.

Diğer güzel örnekler varken…
Çıkardığı kaliteli dergilerle dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kendisine yakışmayan GasteRay’ın ebadını en kısa zamanda ayakta giden yolcunun bile rahatça okuyup inceleyebileceği boyuta indirgemesi, içeriğini de propagandayı azaltıp magazin, turizm, kültür-sanat gibi konuların ağırlıklı olduğu bir hale getirmesi gerekiyor.
Haber: Tuba Köksal

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa çelikBüyükşehirKAYSERİRAY
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Halk adamı 2 gün önce

Diğer gazete örnekleri... sonrası olmasa daha güzel olurmuş

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