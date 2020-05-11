Büyükşehir’in maske üretimi 400 bini aştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Covid-19 salgınının önlenmesi için sürdürülen mücadelede en önemli ihtiyaçları üretmeye devam ettiklerini belirtti. Bu süreçteki en önemli ihtiyaçlardan olan dezenfektanı KASKİ Genel Müdürlüğü kanalıyla, maskeleri ise KAYMEK kanalıyla üretmeye başladıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, halkın ihtiyaçlarını asgari düzeye indirmek için azami derecede gayret gösterdiklerini söyledi.







Sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK’in maske üretimine hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, günlük ortalama 12 bin maske üretmeye devam ettiklerini ve toplam üretilen maske sayısının 400 bini aştığını dile getirdi. Başkan Büyükkılıç, üretilen maskeleri başta sağlık kuruluşları ve güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç duyulan kurum ve kuruluşlara gönderdiklerini, ayrıca odalar vasıtasıyla esnafa, zabıta birimleri vasıtasıyla da vatandaşlara maske dağıtımı yaptıklarını kaydetti.





