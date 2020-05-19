Büyükşehir’in projeleri görüşüldü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın şehir merkezi ve ilçelerde yapacağı projeler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin de katılımıyla iftardan sahura kadar süren bir toplantıda tek tek ele alındı. Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Projeler tamamlandığında Kayseri’nin çehresi bir başka güzel olacak. Memduh Başkanımız Allah’ın izniyle bu projelerin altından kalkar” diye konuştu.

19 Mayıs 2020 Salı 13:02