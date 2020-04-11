Büyükşehirle ekmek ayağınıza geldi

Haftasonu için 30’u büyükşehir olmak üzere toplam 31 ilde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekmek Fabrikası’nda vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için üretimi arttırarak 7/24 esasıyla çalışmaya başladı. Üretilen ekmekler Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Kent Ekmek ekipleri tarafından mahalle mahalle gezilerek vatandaşlara dağıtıldı. Gerçekleştirilen ekmek dağıtımı esnasında Zabıta ekipleri sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında azami gayret gösterdi. İki gün için uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tüm mahallelerde ekmek dağıtımını gerçekleştirecek.
Haber: Şura Gögebakan