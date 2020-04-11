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Büyükşehirle ekmek ayağınıza geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 31 ilde uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Ekmek Fabrikası’ında üretilen ekmeklerin mahallelere dağıtımı yapıldı.

Büyükşehirle ekmek ayağınıza geldi
Haftasonu için 30’u büyükşehir olmak üzere toplam 31 ilde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile uygulanan sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekmek Fabrikası’nda vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için üretimi arttırarak 7/24 esasıyla çalışmaya başladı. Üretilen ekmekler Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve Kent Ekmek ekipleri tarafından mahalle mahalle gezilerek vatandaşlara dağıtıldı. Gerçekleştirilen ekmek dağıtımı esnasında Zabıta ekipleri sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında azami gayret gösterdi. İki gün için uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı süresinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tüm mahallelerde ekmek dağıtımını gerçekleştirecek.
 
 

Haber: Şura Gögebakan

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Kayseri Büyükşehir BelediyesiKent Ekmek Fabrikası
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