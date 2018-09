Büyüksimitci: “Bu Sınavdan Başarıyla Çıkacağımıza İnancımız Tamdır”

KAYSO meclis salonunda yapılan toplantıya, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyleyerek, "Uluslararası finans tetikçilerinin kamu kurum ve kuruluşlarımızın iyi niyetle aldıkları tümtedbirleri çürütmek gibi bir vazifeleri varmış gibi hareket etmektedirler. Benzer konumda olduğumuz hatta bizden daha kötü durumda olan ülkeler hakkında çok yorum yapmayan kuruluşlar, ülkemizi daha zor duruma sokmak için neredeyse her gece bir açıklama yapmaktadırlar. Her şeye rağmen biz bu süreçten başarı ile çıkacağımıza inanıyorum” dedi.



Bu süreçte işadamları ve finans kesimlerinin sükunetlerini korumaları gerektiğini ifade eden Özkaya, sanayici ve işadamları olarak kendilerinin bir takım eksikleri olabileceğini ancak bankalarında bu süreçte biraz daha sakin olmaları gerektiğini, işadamları ve finans sektörü olarak aynı gemide yaşadıklarını belirterek, bu sürecin acele etmeden biraz daha sakin geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Son zamanlarda çokta az olsa bazı işletmelerin satış ve üretimlerini durdurdukları yada fiyatların dolar üzerinden hesaplandığı yönünde bir takım duyumlar aldıklarını açıklayan Özkaya, bu dönemde satışların yada üretimin durdurulmasının bir felaket olacağını belirterek, Türkiye’nin çok daha ağır krizleri atlattığı gibi bu günleri de atlatacağını sözlerine ekledi.



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, döviz kurlarında yaşanan aşırı oynaklıklar nedeniyle ülke olarak oldukça zor günler geçirdiklerini belirterek, “Bu gelişmelerde küresel, bölgesel ve ülkemizdeki birçok faktörün olumsuz rolü olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu faktörler bu düzeyde bir kur artışını açıklamakta yetersiz kalıyor. Artık önümüze bakmak, stratejik düşünerek karşımıza çıkan şartları avantaja çevirmek zorundayız. Başta Bakanımız Sayın Berat Albayrak olmak üzere, ekonomi yönetimimiz, Merkez Bankası, BDDK ve özellikle de halkımızın bu sınavdan başarıyla çıkacağına inancımız tamdır” dedi.



Bu süreçten gereken dersleri çıkartarak, sanayileşmeye ve üretime daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi dünyadaki ucuz dış kaynağa bağlı olarak büyümemizi sürdürdük. Ancak, sürekli cari açık veren ürettiğinden fazlasını tüketen bir ülke olarak, dünyada paranın pahalandığı ve para bulmanın zorlaştığı bu dönemde maalesef bu tür durumları yaşıyoruz.Teknoloji yoğunluğu yüksek ürünleri yeterince üretmeden, ihracatımızdaki payını artırmadan küresel rekabet sürecinde güçlü kalamayız. İthalatımızı, dış girdi ve kaynak bağımlılığını azaltacak önlemleri almak zorundayız. Sanayileşmenin, daha çok üretim yapmanın, istihdamın, ihracatın ve cari açığı azaltmanın tek yol olduğunu bir kez daha anladık” diye konuştu.



Türkiye’nin tarım potansiyelini daha etkin kullanması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, ülkede yetişebilecek ceviz, badem, nohut ve fasulye gibi benzer ürünlerin yoğun bir şekilde ithal edildiğini belirterek, bu ürünler için yoğun bir çalışma yapılarak yurt dışına döviz bağımlılığının düşürülmesi gerektiğini söyledi.



Canlı hayvan ve et ithalatının da bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, sanayicilerin bir taraftan üretim yaparken diğer taraftan dışa bağımlılığı azaltmak adına endüstriyel tarım ve hayvancılığa yönelmelerinin yerinde olabileceğini belirterek, bilimde ve üretimde ön plana çıkmış bir Türkiye’nin bir daha böylesi ataklara maruz kalmayacağını söyledi.



Bu süreci en az hasarla atlatabilmek adına firmalara bir takım tavsiyelerde bulunan Başkan Büyüksimitci, “Öncelikle nakit akışına dikkat etmemiz gerekiyor. Ödemelerimizi son güne bırakmamalıyız. Maliyet muhasebesini iyi yaparak, satın almalarda olabilecek maliyet artışlarına dikkat etmeliyiz. Üretimde verimliliği artırmanın üzerine ciddi kafa yormalıyız. Döviz girdimiz kadar döviz cinsinden borçlanmalı, döviz girişimiz yoksa döviz borcumuzda olmamalı. İhracata ve alternatif pazarlara ağırlık vermeliyiz. Stok kontrolünü iyi yapmalıyız.Ticari alacak sigortası bu dönemde güvenli bir liman olabilir. Firmalarımızı ve ürünlerimizi yeni dünyaya göre dönüştürmeliyiz. En önemli konulardan biri de modern pazarlamanın gereği olan müşteri ihtiyacını karşılayabilecek esnek üretim metotları ve ürünlere ağırlık vermeliyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Büyüksimitci, sanayici ve ticaret erbabı hakkında asılsız dedi kodular yayanlara sert tepki göstererek şunları söyledi;

“Daha önce TOBB Başkanımız Sayın RifatHisarcıklıoğlu’nun da açıkladığı gibi, bazı kişi ve kurumlar tarafından hazırlanan güya, ekonomik olarak zorda olan şirket veya şirketlerin listelerini hazırlayarak paylaşan ve bu şirketlerin itibarını zedelenmeye çalışıldığını duyuyor ve üzülüyoruz. Firmalarla ilgili zordalar, batıyorlar gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Bu tür itibar cellatlığı yapanları tespit ettiğimiz anda bizzat ben Kayseri Sanayi Odası Başkanı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Size de öyle bir liste gelirse sizde suç duyurusunda bulunun.”



Bankalarla ilgilide bir takım açıklamalarda bulunan Başkan Büyüksimitci, “Bir tarafta piyasaları devamlı destekleyen bankalarımız olduğu gibi bu ortamı fırsat bilip yıllık yüzde 35- 40’lar civarında tefeci faizi uygulayan bankalar var. Bu kadar yüksek faizle sanayiciye para satıp sonrada onun ayakta kalmasını bekleyen bir bankacılık sistemi olamaz. Bunun yanı sıra çok hızlı paniğe kapılarak firmada bir şey olmasa bile firmalarımızın nakit akışını bozacak şekilde hareket eden bankalar var. Döviz kurlarının artması ile bazı bankalarda kredi limitleri ile ilgili problemler olmaya başladı. Bu konuda Eximbank’a teşekkür etmemiz gerekiyor.Eximbank, döviz kredileri için tahsis ettiği TL limitlerini kredi tahsis tarihindeki kurları dikkate alarak revize etti.Ayrıca,Eximbank teminat mektupsuz ihracat kredisi vermeye de başladı.Burada maksat firmaları yaşatmak, ihracatın, üretimin ve istihdamın devamlılığını sağlamak olmalı” diye konuştu.



İhracat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Büyüksimitci, Kayseri’nin 2018 yılı Temmuz ayı ihracatının geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yüzde 25,70 oranında artarak, 158.6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2018 yılı ilk 7 aylık Türkiye ihracatının yüzde 13,16 artarken, Kayserinin ihracatını ise yüzde 20,19 arttığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.