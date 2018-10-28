Büyüksimitci: "Cumhuriyetimizin 95. Yılı Kutlu Olsun"

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin aydınlık geleceği için, bugün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Daha güçlü, daha mutlu, daha varlıklı ve ekonomik olarak en güçlü ülkeler arasında yerimizi almak için daha çok üretmek, kazanmak, zenginleşmek ve gelişmek zorundayız. Ülke olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. 95 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti bu kritik günlerin üstesinden gelecek güçtedir. Gazi Mustafa Kemal’in hedeflediği, ‘muasır medeniyet seviyesine’ ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte büyük çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum.”

