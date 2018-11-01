Büyüksimitci, Türkiye Savunma Sanayi Meclis Toplantısına Katıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ileri malzeme, yapay zekâ ve siber güvenlik gibi alanlarda özgün teknolojiler geliştirmeye odaklanması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu devirde, metali, verimli ve kaliteli işlemek yetmiyor. Her ne üretiyorsak, teknolojiyi entegre etmek zorundayız. Bu noktada hep birlikte hareket etmeliyiz. Kamu bize güvenmeli, destek olmalı. Sektörün büyük oyuncuları ve onların etrafında konumlanan KOBİ’ler, birlikte hareket etmeli. Hiçbir kuruluş, ne kadar büyük olursa olsun, nihai ürününün tüm aşamalarını, tek başına gerçekleştiremez. Savunma sektörü şirketlerimizin, üretim süreçlerine, KOBİ’leri azami ölçüde dahil etmeleri, burada çok önemli” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine ilişkin, "Münbiç'ten sonraki çalışma noktamız, çalışma alanımız olacak." dedi. Akar, Türkiye'nin yakın coğrafyasında çeşitli sıkıntıların olduğunu, bunlara duyarsız kalınamayacağını belirtti.

İdlib'de gelinen sürece değinen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonucu Soçi'de mutabakat imzalandığını hatırlattı. Mutabakatla bir çözüm üretildiğini anımsatan Bakan Akar, "Bunun sonunda 15-20 kilometrelik bir koridor, koridordaki radikaller ve silahların çıkartılması söz konusu oldu. Ortak devriye olacak. Dolayısıyla burada huzur ortamı olacak ve 3,5 milyon insanın orada kalması sağlanacak" şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Büyüksimitci, çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, “TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarıklıoğlu’nun da açıkladığı gibi özel sektörün özellikle KOBİ’lerimizin üretim sürecine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizde bu konuda görüş ve önerilerimizi paylaştık. Çok verimli bir toplantı oldu. Teknolojiyi takip ederek, özel sektörümüzün de katkısı ile savunma sanayimizi daha güçlü hale getirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

