Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Buz gibi suya atlayacaklar

Erciyes'te, 12 Şubat Pazar günü sıra dışı bir gösteri yapılacak. Farklı kostümlerle etkinliğe katılanlar kayarak buz gibi havuza atlayacaklar.

Buz gibi suya atlayacaklar
Erciyes Red Bull Jump Freeze etkinliği 12 Şubat Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. Etkinlik için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yapılacak olan etkinlikte snowboard ve kayakçılar soğuk havaya rağmen kayarak içerisi buz gibi su dolu havuza atlayacaklar. Red Bull Jump Freeze etkinliğine Kayseri'nin yanı sıra, Adana'dan Mersin'e, Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Gaziantep'e kadar çok sayıda ilden katılım olacak.
Farklı kostümleriyle buz gibi havuza atlayacak olan yarışmacılar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecekler. Yarışmanın jürisinde, Müge Boz, Yunus Günçe, Irmak Kazuk, Merve Oflaz, Ferman Akgül gibi ünlü isimler bulunacak.

İHA
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.