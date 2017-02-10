Buz gibi suya atlayacaklar

Erciyes Red Bull Jump Freeze etkinliği 12 Şubat Pazar günü saat 12.00'de başlayacak. Etkinlik için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yapılacak olan etkinlikte snowboard ve kayakçılar soğuk havaya rağmen kayarak içerisi buz gibi su dolu havuza atlayacaklar. Red Bull Jump Freeze etkinliğine Kayseri'nin yanı sıra, Adana'dan Mersin'e, Ankara'dan İzmir'e, İstanbul'dan Gaziantep'e kadar çok sayıda ilden katılım olacak.

Farklı kostümleriyle buz gibi havuza atlayacak olan yarışmacılar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecekler. Yarışmanın jürisinde, Müge Boz, Yunus Günçe, Irmak Kazuk, Merve Oflaz, Ferman Akgül gibi ünlü isimler bulunacak.



İHA