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“ByLock” kullanan 3 sanığa hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" ve "Eagle" kullandıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığa, yargılandıkları 3 ayrı davada çeşitli hapis cezaları verildi.

“ByLock” kullanan 3 sanığa hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Özsarı ve avukatı katıldı. 

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özsarı, beraatini istedi. 

Mahkeme başkanının, adresinde ele geçirilen dijital materyallerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaaz videoları ve katiplik sınav soruları bulunduğunu, bu sorulara ilişkin de "80 sorunun yüzde 60'ı çıkacak" yazılı bir not ele geçirildiğini belirterek, soruları kimin verdiğini sorması üzerine Özsarı, üniversitede adalet bölümünde okuduğunu, kendisine kimsenin soru vermediğini öne sürdü.

Özsarı'nın avukatı Özcan Akıncı ise "FETÖ'nün terör örgütü olmadığını ve darbe girişimini bu örgütün yapmadığını" iddia etti.

Mahkeme heyeti, Özsarı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya ise Burhaniye Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ali Kılbaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Mahkeme heyeti, telefonunda "Eagle" programı kalıntısı tespit edilen Kılbaş'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan beraatini, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. 

Diğer duruşmaya ise tutuklu sanık Mustafa Uz ile avukatı katıldı. 

Uz'un savunmasında, "ByLock" tespit edilen cep telefonu hattının eşine ait olduğunu öne sürmesi üzerine mahkeme başkanı, sadece eşinin değil kendisinin kullandığı hatta da "ByLock" tespit edildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Uz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

AA

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