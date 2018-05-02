Çağan’dan gazetemize ziyaret

Seçilmesi durumunda 24 saat milleti ve ülkesi için çalışacağını söyleyen Deniz Çağan, seçilmesi durumunda tüm gazetecilerin de meclis çatısı altında temsilcisi olacağını belirtti.

Çağan şöyle konuştu;

“Kutlu yürüyüşün devamı yeni nesil milletvekilleri ile yol almaya devam edecek. Heybemizde önemli projeler var. Kayseri sorunlarını bir gazeteci olarak çok iyi biliyorum. Önemli olan hakka hizmet. Bu da elbette halka hizmetle alakalı bir durum. Milletimizle omuz omuza güzel yarınlara hep birlikte ulaşmanın çabası içerinde olacağım. İnşallah sıralamada yer bulursak gece gündüz çalışacağız.”

Kayseri sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Deniz Çağan, çözüm odaklı bir milletvekili olmanın en büyük arzusu olduğunu ifade etti.

(Kayseri Gündem)



