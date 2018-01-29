Çalık’tan YADES hizmeti alan aileye ziyaret

Evde Sosyal Destek Hizmeti, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nden hizmet alan Leyla-Habib Özcan çifti akşam saatlerinde sürpriz misafirleri ağırladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gündüz yapılan programlarda Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal çalışmalarını anlatmış, YADES projesinden de bahsetmişti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanı Öznur Çalık, YADES projesi kapsamında verilen hizmeti yerinde gördü ve bu hizmeti alan Özcan ailesiyle uzun uzun sohbet etti. Ziyarete Öznur Çalık, Başkan Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı. Ziyaretin ilerleyen dakikalarında Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Özcan ailesinin konuğu oldu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, YADES hizmetleriyle ilgili Leyla-Habib Özcan çiftinin görüşlerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan selam getirdiğini ifade eden Çalık, böylesine güzel bir çalışmanın gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, YADES programı sayesinde desteğe ihtiyaç hisseden yaşlıların en temel ihtiyaçlarını bire bir gidererek hizmet sunduklarını dile getirdi. Başkan Çelik, “Yaşlılarımız bizim gözbebeğimiz. Onların dualarından aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun” diye konuştu.

İHA

