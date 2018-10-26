Çalış “Cumhuriyeti Ebediyete Kadar Yaşatmalıyız”

Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük sembollerinden olan Cumhuriyete her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın mesajı şöyle:

“Tarihi kahramanlık destanlarıyla, şan ve şerefle dolu Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı ile edata küllerinden yeniden doğmuş ve 1923’de Cumhuriyetin ilanıyla bağımsızlığını tüm dünyaya duyurmuştur. Cumhuriyet, kayıtsız şartsız egemenliğin, ‘ya istiklal ya ölüm’ ilkesiyle topyekûn başlatılan milli mücadele sonucu kurulan bağımsız Türk Devletinin en büyük sembolüdür. Cumhuriyete sahip çıkmalı ve Cumhuriyeti ebediyete kadar yaşatmalıyız. Bugün yaşadığımız bu topraklarının her karışının şehit kanı ile sulanmış topraklar olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bazen savaşlarla, bazen türlü oyun ve tezgâhlarla, Türk Milletini tarih sayfasından yok etmeye çalışan düşmanlara karşı kazanılan büyük zaferle ilan edilen Cumhuriyetin değerini çok iyi bilmeliyiz. Kuvvetini ve dayanağını millet iradesinden alan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurup bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin en iyi yönetim şekli olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız.



Cumhuriyetin kazanımlarından en iyi şekilde istifade etmeli ve bu kazanımlarla dünyada güçlü ve büyük devlet olmak için çaba sarf etmeliyiz. Ülke olarak her alanda gelişimi kendimize ilke olarak belirleyip çok çalışmalı ve daha çok üretmeliyiz.



Bu vesileyle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutlar, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ülkemizin bağımsızlığı uğruna seve seve canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

