Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

 ÇALIŞAN EKİP KURACAĞIM

ERÜ Rektörü Prof. Mustafa Çalış, amaçlarının üniversiteyi dinamik bir hale getirmek olduğunu hatırlatarak, “ Sivil toplum kuruluşları ve şehrimizin sanayi ve ticaret odalarıyla birliktelik içerisinde, geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Araştırma üniversitesini lafta değil de gerçekten çalışır hale getirmek için elimizden geleni yapacağız ”dedi.

 ÇALIŞAN EKİP KURACAĞIM

Rektör Prof. Çalış,  Erciyes Üniversitesi’nin gerçek bir araştırma üniversitesi haline getirmenin kendileri için milli bir görev olduğuna dikkat çekerek, “Bu bizim milli ve vatani bir görevimizdir.  Kayseri için de bu çok önemli. Bu yüzden dinamik bir ekiple çalışmak istiyorum. Kendime çalışan bir ekip seçeceğim” diye konuştu

Yeni kurulan Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Her zaman güçlü ve büyük Türkiye’nin ortaya çıkması için çalışan, Türkiye’nin bu coğrafyada ve dünyada daha da ileriye gitmesi için ciddi akademik çalışmaların yapıldığı, bu akademik çalışmaların sektörle ve iş dünyasıyla bütünleştiği bir üniversiteyi geliştireceğiz” dedi.


 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Erciyes üiversitesiKayseri üniversitesiHaberlerHaberKayseri HaberKayseri GündemKayseriRektör AtamaRektör
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.