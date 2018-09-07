 ÇALIŞAN EKİP KURACAĞIM

Rektör Prof. Çalış, Erciyes Üniversitesi’nin gerçek bir araştırma üniversitesi haline getirmenin kendileri için milli bir görev olduğuna dikkat çekerek, “Bu bizim milli ve vatani bir görevimizdir. Kayseri için de bu çok önemli. Bu yüzden dinamik bir ekiple çalışmak istiyorum. Kendime çalışan bir ekip seçeceğim” diye konuştu



Yeni kurulan Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Her zaman güçlü ve büyük Türkiye’nin ortaya çıkması için çalışan, Türkiye’nin bu coğrafyada ve dünyada daha da ileriye gitmesi için ciddi akademik çalışmaların yapıldığı, bu akademik çalışmaların sektörle ve iş dünyasıyla bütünleştiği bir üniversiteyi geliştireceğiz” dedi.





