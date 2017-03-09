“Çalışanlarımızın refah seviyelerini yükselteceğiz”

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin işçi dostu belediye olduğunu vurgulayarak, “Bu zamana kadar çalışanlarımızın yüzünü hep güldürmüşüzdür. Bundan sonrada onların haklarını korumaya devam ederek, refah seviyelerini yükseltip daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlayacağız.” dedi.Bir yandan ‘Yeni Kocasinan’ı dizayn ederken bir yandan da insanların gönlüne giren ve insan odaklı çalışan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesinin hep ilkleri başardığına dikkat çekti. Kayseri’de ilk toplu iş sözleşmesini imzalayan belediye olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Biz işçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Böylelikle onlar da bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar. Onların haklarını korumak, refah seviyelerini yükselterek daha rahat bir ortamda çalışmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi işçi dostu belediye olmuştur. Huzur iklimin olduğu Kayseri’de inşallah bundan sonrada bu hep devam eder. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de ilk sözleşmeyi siz yaptığınız için bizlerde teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. İşçi çalışanlarımız, elde ettikleri haklar ile morallerini daha yüksek tutacak ve daha kaliteli hizmetler vereceklerdir. Bu kapsamda sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinin görüşmelerini en kısa zamanda sonuçlandıracağız.” diye konuştu.HİZMET-İŞ Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de Kocasinan Belediyesi’nin işçilere verdiği değerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi.