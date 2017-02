Caminin değil mahallenin imamı olmalıyız! Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven: “Caminin imamı değil, mahallenin, köyün imamı olmalıyız. Önder olmalıyız. Birçok zorlukla karşılaşabiliriz. Engeller bizleri geleceğe hazırlayan enstrümanlardır.” dedi.



Yapmadığım şeyleri tavsiye edemem

Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdulkadir Kabdan’ın açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere hitap eden İl Müftüsü Güven, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kurumumuzun öncelikli vazifesi tebliğ ve irşattır. Bizler Diyanet personeli olarak bu vazifeden mesulüz. Evvela tebliğ edeceğimiz dini insanlar bizim yaşantımızda görecekler. Bizler yapmadığımız bir şeyi insanlara siz yapın diyemeyiz. Müftü yapmıyor, imama yap diyor; imam yapmıyor cemaate yap diyor. Ben müftü olarak cami dersleri yapmıyorsam, sizlere yapmayı tavsiye etmem, kitap okumuyorsam, kitap okumayı tavsiye etmem ne kadar tutarlı olur? Öncelikle altyapı çalışmaları yapmamız, kendimizi geliştirmemiz, bilgimizi artırmamız gerekir. Sadece bilgi de yetmiyor, istediğiniz kadar bilgi sahibi olun. Bir derdiniz, dava şuurunuz yoksa hiçbir işe yaramaz. Derdimiz olacak. Görev yapacağınız köylerde cemaatinizin durumunu değerlendireceksiniz. Mümin her halini değerlendiren insandır. Önce kendinizi geliştirecek, yetiştireceksiniz. Genciyle yaşlısıyla her insana ulaşmalıyız. İlk görev yerleri önemlidir, unutulmaz. Burada ardınızdan ne bırakacaksınız, bu çok önemli… ‘Bir hoca gelmişti, Allah razı olsun…’ diye hayırla yâd edilmek mi, ‘Gitti de kurtulduk!’ diye kötü hatırlanmak mı istersiniz? Her ikisi de sizin elinizde. Cemaat az diye hayıflanmamak gerekir. Hz. İbrahim’e kaç kişi inandı, Hz. İsa ile kaç kişi birlikte oldu? Biz anlatacağız, yaşayacağız. Biz seferden sorumluyuz, zafer Allah’a aittir.” diyerek İmam-Hatiplik vazifesinin mesuliyetine değindi.



Gençlere ihtimam gösterin

Sözlerine devam eden Güven, “Camilerimizde gençlik kolları kuruyoruz. Gençlere ulaşmaya çalışın. Anlatmaya gerek yok, yaşayın yeter. Gençler camiye gidip gelmeli. Camilerimize kütüphaneler kuruyoruz. Gençler gelip kitap okumalı, gerekirse evine götürmeli. Giden kitaplar geri gelmiyor diye kütüphaneleri kilitliyoruz. Bu çok yanlış, giden kitap olsun. Camilerimize imkânlar nispetinde bilgisayarlar almalıyız. Her evde imkân olmuyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz bir işi ve ödevi olduğunda internet kafelere gidip oralara alışmasın. Zira sorun ve sıkıntı orada başlıyor, önce ödev çıkartmaya gidiyor, daha sonra görüyor ki orada oyun da oynanıyor. O ortama alışınca diğer kötü alışkanlıklar da peşinden geliyor. Caminin imamı değil, mahallenin, köyün imamı olmalıyız. Önder olmalıyız. Birçok zorlukla karşılaşabiliriz. Engeller bizleri geleceğe hazırlayan enstrümanlardır. Engeller takılmak için değil aşılmak içindir. Derdimiz ardımızda bir hoş seda bırakmak olmalıdır. Bunu yaptığınızda en iyi şeyi de yapmış olursunuz. Görev yerlerinize gittiğinizde cemaatinize evvela imamlık ve müezzinlik yapmayı öğretin. Her namaz kılan aynı zamanda namaz da kıldırabilir. Gençlere ihtimam gösterin. Görevinizi hakkıyla yapın. Unutmayalım ki yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Ne olur görevimizi hakkıyla yapalım. Dava şuuruyla dertli insanlar olarak görev yapmanızı istiyorum.” dedi.



Müftü Güven konuşmalarını yaptıktan sonra kursiyerlerin sorularını yanıtladı.



Kurum Haberi