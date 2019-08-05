CAMİYİ ENGELLEYEN KİM?

MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE CAMİ YOK!



Kayseri Şehir Hastanesi’ne; görevli, tedavi amaçlı veya ziyaretçi olarak, günlük yaklaşık 25-30 bin kişi geliyor. Planda olmasına rağmen hala cami yapılamadığından, her Cuma binlerce kişi iddiaya göre; Müslüman mahallesinde salyangoz satanların sinsi planları yüzünden, namazlarını sıkış-tepiş ve sokaklara taşarak kılmak zorunda kalıyor. Şehir Hastanesi açılalı 15 ay olmasına ve planda da bulunmasına rağmen henüz temeli bile atılmayan caminin, “neden yapılamadığı” konusunda, sözüm ona yetkililer, açıklama yapmaktan kaçıyor.



CAMİ YAPIMI ORTADA MI KALDI?



Binlerce kişinin ihtiyacını giderecek ve ekmek su gibi ihtiyaç olan caminin yapılmasına kimin ya da kimlerin engel olduğu bilinmemekle birlikte, hastane inşaatını yapan ve anlaşmaya göre, camiyi de yapması gerektiği iddia edilen YDA Şirketi’nin, neden hala camiyi yapmadığı ya da bu konuda niçin hala bir açıklamada bulunmadığı ise anlaşılabilmiş değil.



HAYIRSEVER HAZIR ÇAĞIRAN YOK



Öte yandan Şehir Hastanesi sınırları içine yapılacak olan camiyi, hibe olarak hayrına yaptırmak isteyenler sırada beklerken, bu konuya gereken önemi vermeyen YDA şirketi ve Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin hala ve ısrarla adeta Müslüman mahallesinde salyangoz satarcasına, konuyu sahiplenip neticelendirmemeleri Kayseri’de büyük tepkilere neden oluyor.



CAMİ KARŞITLARININ SİNSİ PLANI MI!

Hastane katlarında küçük mescitler bulunmasına rağmen, özellikle Cuma namazlarında sokaklara taşan vatandaşların görüntüleri Kayseri’ye ve Şehir Hastanesi’ne yakışmazken, hastane yönetiminin bundan rahatsızlık duyup 15 aydır (hastane açıldıktan sonra) temelinin dahi atılması için harekete geçmemesinin ardında şimdilik yazmadığımız ve inanmak istemediğimiz sinsi bir planın yattığı öne sürülüyor.



DEVLET YETKİLİLERİ BİLMİYOR MU?

Cami yapmak isteyen en az iki hayırseverin hazır beklemesine rağmen,15 aydır cami yapımı için kimsenin kolunu değil, parmağını bile oynatmamasının sebebi anlaşılamadı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli ve tüm Kayseri milletvekilleriyle siyasi parti il başkanları dahil, bu konuda bugüne kadar, en küçük bir rahatsızlık duyarak konuyu dile getirmemeleri ya da gereği için adım atmamaları da anlaşılabilmiş değil.



