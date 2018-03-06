“Çanakkale Ruhu” yaşatıldı

Program, İl Müftülüğü Murakıbı Gencebay Oda tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Geçtiğimiz Pazar günü Hunat Camii'nde beş bin kişinin katıldığı, hem de sabahın saat 06.30'unda uzak-yakın demeden şehrin dört bir tarafından gelerek o kadim mabedi dolduran Kayseri halkımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarının neredeyse tamamını Çanakkale'ye teksif etmiş, bunun için kendisini vakfetmiş; sadece Kayserimiz için değil, ülkemiz için, hatta Avrupa'daki soydaşlarımız için de önemli bir değer olarak kabul ettiğim Ahmet Nedim Kilci hocama teşekkür ediyorum. Hunat Camii'nde 7 ayrı projeksiyonla Çanakkale Ruhu'nu halkımıza; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle hele hele o minnacık yavrularımıza o ruhu yaşatabilmek önemliydi. Şehitlik denilince, şehitler denilince sonunda bir zafer de olsa 250 bin şehidimizi vermiş olduğumuz bir savaşta neler kaybettiğimizi de bir kez daha anmış olduk.” şeklinde konuştu.

Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin önemine değinen Ahmet Nedim Kilci ise şunları söyledi:

"Queen Elizabeth gemisi 1 dakika içerisinde 3,5 ton mermi atıyorken mütevazılığıyla bilinen Seyit Onbaşı, 215 kilo ağırlığındaki top mermisini sırtlayarak Queen Elizabeth gemisini vurdu. O zamanı anlatan Çanakkale harbinin en yaşlı gazisi Hüseyin Kaçmaz derki; 'Memleketimin toprağı döşek, gökyüzündeki yıldızlar yorgan, taşı ise yastık oldu.' Çanakkale: imanıyla, ruhuyla, vatan sevgisiyle ve milli şuurla vatanını bekleyen Mehmetçiğin destan yazdığı yerdir. Çanakkale, öyle bir mücadeledir ki; asırlardır yorgun düşmüş bir milletin varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Çanakkale Ruhu, en son 15 Temmuz'da yaşandı. Hangi hain gelirse gelsin binlerce yıl hep buradaydık ve burada olacağız."

Kurum Haberi



