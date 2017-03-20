“Çanakkale yeniden doğuştur!”

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Nizam-ı Âlem Gençlik Merkezi Sözcüsü Mehmet Kalabalık yaptığı açıklamada, “Bugün 18 Mart 2017. Türk tarihi için bir askeri ve siyasi başarı olmanın yanında inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yazılış tarihinin 102. yıl dönümü. Bu tarih, gerek taarruz gerekse savunma savaşlarının en başarılı emsalleri ile dolup taşan Türk kahramanlık tarihinin en gurur verici ve en parlak sayfalarından biridir. Çanakkale savaşı, büyük Türk Milletinin, tarih önündeki en büyük hesaplaşmalarından biridir. Çanakkale, ruhun maddeye, imanın insan iradesine, vatan sevgisinin işgal zihniyetine üstünlüğünü haykıran ve ilelebet haykıracak olan bir destanın adıdır.” dedi.Kalabalık, “Çanakkale zaferi doğduğu topraklara dönüşe başlayan evlâd-ı fâtihanın, son ve nihai çekilme sınırlarını, dünyaya süngü gücü ile ilan edişidir. Çanakkale, barutun, inanç; çeliğin, itaat; silahın millet; topun cesaret karşısındaki iflasının ilanıdır.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;“Çanakkale zaferi; Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktasıdır. Kahramanlık ve fedakârlığın doruk noktasına ulaşarak, Viyana önlerinden itibaren Anadolu'ya doğru sürekli gerileyen bir imparatorluğun, esas kurucu unsuru olan Türk milletinin verdiği bir onur mücadelesidir. Her şeyden önemlisi bu zafer milletçe yeniden doğuşun başlangıcıdır.Bu zafer; Ezineli Yahya Çavuşlarıyla, Tarık Binbaşılarıyla, Koca Seyit’leriyle, Kınalı Ali’leriyle, 57. Alay’larıyla kahraman Türk ordusunun zaferidir. Bu zafer; kınalı evlatlarını, kocalarını, düğüne gönderir gibi cepheye gönderen annelerin, babaların, eşlerin kazandığı zaferdir. Çanakkale zaferinin yıl dönümü münasebetiyle, bu savaşta yer alan ve adını tarihe altın harflerle yazdıran tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, saygı, şükranla bir kez daha anıyor ve Nizam-ı Âlem ülkücüleri olarak onlara ve emanetlerine layık olmak gayretinde olduğumuzu da bu vesile ile ifade etmek istiyoruz.”Program kapsamında Çanakkale’de 15-16 yaşlarında şehit olan gencecik fidanlarımız, Nizam-ı Alem Gençlik Merkezi Derneği ortaöğretim öğrencilerince asker kıyafeti ile temsil edildi.Muhammet Furkan ŞahinMetin Yiğit