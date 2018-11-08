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Çanakkale’ye Giden Öğrencilere Mehterli Uğurlama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi kapsamında Çanakkale’yi gezecek olan 40 öğrenci, mehter eşliğinde uğurlandı.

Çanakkale’ye Giden Öğrencilere Mehterli Uğurlama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi kapsamında il dışı gezilerine katılacak olan 120 öğrenciden 40’ı uğurlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde 40 öğrenci, aileleriyle vedalaştı. 4 polisin eşlik edeceği gezi kapsamında öğrenciler Çanakkale, İstanbul ve Ankara’ya gidecek.
Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özcan Erdoğdu, “Bugün burada Genç Bakışlar Mutlu Yüzler il dışı gezi programıyla ilgili bir arada bulunuyoruz. Bu gezi programımızın sloganı, ‘Asım’ın Nesli Çanakkale’dir. Bu program kapsamında Ankara, İstanbul ve Çanakkale’yi kapsayan 5 günlük gezi programı olarak gerçekleşecek. Bu program kapsamında Ankara’da Anıtkabir, Hacı Bayram Veli Camii, Anadolu Medeniyetler Müzesi ziyaret edilecek. İstanbul’da Topkapı Sarayı, Ayasofya, Yere Batan Sarnıcı başta olmak üzere birçok tarihi ve kültürel alanlarımız ziyaret edilecek. Çanakkale’de ise, Çanakkale zaferinin kazanıldığı yerler ziyaret edilerek 5 günlük programımız tamamlanacaktır. Biz Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak Genç Bakışlar Mutlu Yüzler Projesi kapsamında tarihi değerlerimizi görerek ve yaşayarak öğrenmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda da her yıl hazırladığımız faaliyetlerimizde Çanakkale, Ankara ve İstanbul gezilerimizi dahil ediyoruz. Çünkü bu tür tarihi alanların özellikle toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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