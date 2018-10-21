Canan Karatay’dan Kayseri Pastırmasına Övgüler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 130 yayınevi ile 250’yi aşkın yazar, şair ve sanatçının katılacağı 2. Kitap Fuarı’na katılan Canan Karatay, sağlıklı yaşama dair söyleşisinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayseri’nin ünlü yiyeceği pastırmanın, doğal olmak kaydıyla en sağlıklı besin olduğunu kaydeden Karatay, son yıllarda daha hızlı olması için pastırmaya nitrat katıldığını duyduğunu ve bundan dolayı üzüldüğünü dile getirdi. Doğal olan pastırmanın insan vücudunun ihtiyaç duyduğu protein ve yağı dengeli biçimde barındırdığını belirten Karatay, kesesi müsait olan için pastırmanın bol bol tüketilmesini önerdi. Karatay, şunları söyledi:

"Birkaç yıldır pastırmaya nitrat katıldığını duydum, çok üzüldüm. Lütfen geleneklerimizden çok uzaklaşmayalım. Bin 500 kazanacağımıza, 500 kazanalım. Eti ihtiyacı olduğu ısıda kurutarak yiyelim. Yapılışını hızlandırmayalım, aç gözlülük yapmayalım. Pastırma en sağlıklı besindir, kesesi müsait olana.İnsan vücudu protein ve yağdan oluşur. Protein ve hayvansal yağın insan vücuduna dengeli olarak girmesi lazım. Protein 3 ise yağ da 1 olmalıdır. Onun için yağlı kırmızı et tüketmeliyiz. Pastırma protein ve yağın dengeli olduğu bir besindir. Nasıl isterseniz öyle yiyin; bir gün pastırmalı yumurta yersiniz, bir gün pastırmanın yanında yeşillik yersiniz. Ama tüketmekten korkmayın. Bol bol yiyin diyemem, çok pahalı."



"Unlarda bromür kullanımını yasaklayın”

21 Ekim Küresel İyot Eksikliği Günü'ne dair açıklamalarda da bulunan Karatay, ekmekte bulunan bromür, diş macunlarındaki florür ve çamaşır sularındaki klorürün iyot eksikliğinin en önemli nedenleri olduğuna dikkat çekti. Unlarda bromür kullanımı konusunda hükumete çağrıda bulunan Karatay, "İyot çok önemli bir mineraldir. Doğal olarak insan vücudunda bulunmalıdır. Tüm hücrelerimiz iyotu kullanır. İyot eksikliği tiroid, pankreas, prostat, meme kanserine, haşimato hastalığına neden olur. İyot eksikliğine neden olan da vücuda giren bromürdür, florürdür, klorürdür. Bunlar iyodür ile kardeştir. Ekmekte, unlarda yüzde 10 bromür katkısı vardır. Bu bromür katkısının yasaklanmasını istiyorum, eğer kanser olmak istemiyorsak. Buradan hükumete sesleniyorum; kanseri önlemek istiyorsanız bromürü yasaklayın. Artık un firmaları da bana kızıyor. Ama unlara artık bromür eklemesinler, eskiden iyodür eklenirdi, iyot eklesinler. Florür diş macunlarında vardır, o da vücuda fazla girdiğinde iyot reseptörlerini kullandığı için vücut iyodu kullanamıyor. Klorür bütün çamaşır sularında var. Titiz hanımlar kusura bakmasın; evi klorürle zehirliyorlar. Çocukların astım olması, habire sık sık hastalanması, burunlarının tıkanması klorürden, çamaşır suyundan kaynaklıdır” ifadelerini kullandı.

