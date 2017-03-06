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Çarşı’ya tramvay müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeraltı Çarşısı’nı ziyaret etti. Çarşı esnafı ve Yeraltı Çarşısı Derneği’nin yöneticileriyle görüşen Başkan Çelik, burası için en büyük yatırımın Talas-Erkilet raylı sistem hattının çarşının yanından geçmesi olacağını belirtti.  

Çarşı’ya tramvay müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeraltı Çarşı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Çarşı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Çelik, Yeraltı Çarşısı Derneği’ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Salih Gülay ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Çelik, şehrimizde yaşayan tüm kesimlerin mutluluğu ve kent hayatını daha konforlu hala getirmek için çalıştıklarını söyledi. Talas- Erkilet raylı sistem hattının çarşı için en büyük yatırım olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Yeraltından yapacağımız hat çarşının yanından geçecek ve çarşı ana durak olacak. Bu yatırım çarşıya yapılacak en büyük yatırım olacak ve büyük canlılık getirecek” dedi.
Dernek Başkanı Salih Gülay da ziyaret nedeniyle Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür ederek “Belediyemiz ve hükümetimiz biz esnafa her zaman destek verdi. Biz de belediyemizin ve hükümetimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.
 
Kurum Haberi
 
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